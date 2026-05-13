Papa rinde homenaje a Juan Pablo II tras 45 años del atentado

13 de mayo de 2026 – Ciudad del Vaticano – EFE.

El Papa actual encabezó este miércoles un acto conmemorativo en el Vaticano al cumplirse 45 años del intento de asesinato contra Juan Pablo II. Antes de iniciar la audiencia general en la plaza de San Pedro, el pontífice se dirigió al punto exacto donde ocurrió el suceso para elevar una oración por la memoria del líder polaco.

La ceremonia tuvo lugar en el mismo sitio donde el 13 de mayo de 1981 los disparos interrumpieron la jornada habitual de los fieles. Tras los protocolos de bienvenida, el obispo de Roma dedicó su catequesis a reflexionar sobre la protección divina y la importancia histórica de este acontecimiento que marcó profundamente el siglo veinte.

Como parte del homenaje, el Papa se acercó a la placa conmemorativa situada en la plaza de San Pedro para realizar una breve oración en silencio. Durante este momento de recogimiento, recordó la fortaleza del fallecido pontífice y el impacto que tuvo su mensaje de perdón tras haber sobrevivido a las graves heridas aquel día.

En su mensaje posterior, el Papa vinculó este aniversario con la festividad de la Virgen de Fátima, señalando la profunda devoción que Juan Pablo II profesaba hacia esta advocación. El pontífice destacó que la intervención de la virgen fue considerada por su predecesor como la clave fundamental para su recuperación médica en el hospital.

La historia del atentado perpetrado por Mehmet Ali Agca sigue siendo uno de los episodios más impactantes de la era moderna en la Santa Sede. El acto de este miércoles buscó no solo recordar la tragedia, sino también resaltar el valor de la paz y la reconciliación que surgieron tras el perdón otorgado por el Papa polaco a su agresor.

El evento concluyó con una invitación a los peregrinos presentes a trabajar por la fraternidad universal y la seguridad de los líderes religiosos. Las autoridades vaticanas mantuvieron un operativo coordinado para garantizar el flujo de visitantes que asistieron a esta significativa jornada de recuerdo histórico y espiritual.