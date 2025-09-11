Paramount Skydance podría comprar Warner Bros Discovery, según el Wall Street Journal

11 de septiembre de 2025 – Nueva York – EFE.

El reciente conglomerado de medios Paramount Skydance, resultado de una fusión, está considerando la posibilidad de adquirir a su competidor, Warner Bros Discovery, según un informe del Wall Street Journal. Esta potencial compra podría consolidar aún más el panorama de los medios de comunicación y el entretenimiento.

El periódico, citando a fuentes familiarizadas con la situación, señala que la oferta de adquisición aún no está formalizada ni se ha presentado, y existe la posibilidad de que no se concrete. Sin embargo, se menciona que el magnate Larry Ellison respalda financieramente esta iniciativa, lo que le da un peso significativo a la posible transacción.

La fusión entre Skydance Media, dirigida por David Ellison (hijo de Larry Ellison), y Paramount Global se completó el pasado 7 de agosto, poniendo fin a más de un año de negociaciones. Esta unión ya había consolidado la posición de uno de los estudios más icónicos de Hollywood.

Según el mismo informe, el nuevo conglomerado estaría interesado en la totalidad de Warner Bros Discovery. Esta compañía había anunciado previamente planes para dividirse en dos negocios separados: uno enfocado en televisión por cable y otro en estudios de cine y servicios de streaming.

Tras la divulgación de esta noticia, las acciones de Warner Bros Discovery experimentaron un fuerte aumento de hasta el 30% en la bolsa de valores. Al mismo tiempo, las acciones de Paramount Skydance también subieron, incrementando su valor alrededor del 10%, lo que refleja el interés del mercado en este movimiento estratégico.

A pesar de la especulación, la compra de Warner Bros Discovery, una de las empresas líderes del sector con una capitalización de mercado de 33,000 millones de dólares, requeriría la aprobación tanto de los accionistas como de las autoridades reguladoras. Este proceso podría enfrentar un escrutinio detallado debido a las implicaciones de una consolidación tan grande en el sector de los medios.