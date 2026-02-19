Pareja de ancianos en Alabama ve su factura eléctrica duplicarse a más de $500

Pareja de ancianos en Alabama ve su factura eléctrica duplicarse a más...

19 de febrero de 2026 – MORRIS, Alabama – Agencias.

Un hombre de 90 años y su esposa de 86 dicen que han visto su factura de electricidad subir de menos de $250 a $513 en tres meses.

Frank y Nell Mosley han vivido en su casa de Morris durante 70 años y dicen que nunca habían visto una factura de luz tan alta.

“Nunca hemos tenido una factura de luz de $500, nunca hemos tenido una factura de luz de $400, no sé qué está pasando”, dijo Nell Mosley.

La pareja dice que normalmente pagan entre $200 y $300, pero este año algo cambió.

“Bueno, esta es una factura de agosto, cuando hacía más calor aquí. Pagamos $284. En noviembre, tuvimos una factura de $229 con siete centavos. Esta es una factura de diciembre, y déjenme ver cuánto es, $415, y esta vez son $513 y algo de cambio”, dijo Nell.

La pareja dice que pasan la mayor parte del tiempo en el porche trasero o viendo la televisión.

“Quiero decir, hemos estado viviendo tal como siempre hemos vivido. Así que díganme qué estamos haciendo”, dijo Frank Mosley.

Dicen que mantienen su casa a 70 grados y la mayoría de las luces apagadas. También usan gas para cocinar y calentar el agua.

“Tenemos gas. Cocino con gas. Calentamos nuestra agua con gas”, dijo Nell Mosley.

Los Mosley se quejaron ante Alabama Power en diciembre. Un representante vino a revisar su medidor y les dijeron que era correcto.

“Todo lo que se puede aislar está aislado. Además, tenemos las alfombras. Ese es otro aislamiento”, dijo Frank Mosley.

Un portavoz de Alabama Power dice que la compañía está dispuesta a ayudar a los Mosley a descubrir qué está aumentando su factura de luz.

Alabama Power ofrece opciones de facturación presupuestada para ayudar a quienes necesitan ayuda para pagar sus facturas.

Alabama Power proporcionó la siguiente declaración e información de facturación:

“Entendemos cómo una factura inesperadamente alta puede causar una sorpresa desagradable, por lo que hemos desarrollado algunas herramientas en línea para ayudar a nuestros clientes durante esas dificultades temporales.

My Power Usage ayuda a los clientes a rastrear su uso diario de energía y detectar patrones.

Rate Advisor ayuda a los clientes a comparar opciones de tarifas según cómo usan la electricidad.

Budget Billing ayuda a suavizar los picos estacionales al promediar a lo largo del año.

Energy Assistant ayuda a conectar a los clientes con opciones de asistencia y los siguientes pasos”.