París Saint Germain finalista de Champions League tras eliminar al Bayern Múnich

6 de mayo de 2026 – Deportes – EFE.

El París Saint Germain selló su clasificación a la gran final de la Liga de Campeones tras empatar uno a uno frente al Bayern Múnich en el Allianz Arena. El equipo dirigido por Luis Enrique hizo valer la ventaja obtenida en el partido de ida y mostró una faceta estratégica mucho más equilibrada y defensiva. A diferencia del primer encuentro, que terminó con un marcador abultado, este duelo de vuelta estuvo marcado por el orden táctico de los parisinos, quienes supieron neutralizar las principales armas ofensivas del conjunto alemán durante la mayor parte del tiempo.

La escuadra francesa golpeó primero y muy temprano, condicionando el desarrollo de la eliminatoria desde el inicio. Apenas habían transcurrido dos minutos y veinte segundos cuando Ousmane Dembelé aprovechó una excelente jugada colectiva para poner el cero a uno en el marcador. La acción nació de la velocidad de Kvaratskhelia y la visión de Fabián Ruiz, quienes desarticularon la defensa bávara para permitir que el extremo definiera con total contundencia. Este gol tempranero brindó al vigente campeón la tranquilidad necesaria para gestionar los tiempos del partido con inteligencia.

A pesar de los intentos del Bayern Múnich por reaccionar, el sistema defensivo del PSG se mostró impecable. Jugadores clave del ataque alemán como Jamal Musiala y Luis Díaz fueron contenidos de manera efectiva por el bloque defensivo liderado por Marquinhos y Nuno Mendes. Vincent Kompany intentó ajustar sus piezas para generar mayor peligro, pero el conjunto local se encontró con un muro sólido que limitó sus opciones de desborde. La disciplina táctica de los visitantes demostró que el equipo no solo posee una pegada temible, sino también la capacidad de sufrir y proteger un resultado en escenarios complicados.

El arbitraje del portugués Joao Pinheiro estuvo en el centro de la atención debido a dos jugadas polémicas por posibles manos en el área del equipo francés superada la media hora de juego. Sin embargo, las decisiones arbitrales y la ausencia de intervención del VAR generaron frustración en el banquillo alemán, especialmente en un enfadado Kompany. Mientras tanto, el portero Safonov y el guardameta Neuer realizaron intervenciones cruciales que mantuvieron la incertidumbre en el marcador, aunque el dominio estratégico seguía favoreciendo a los visitantes, que incluso tuvieron oportunidades para ampliar la cuenta.

En el tramo final del encuentro, la persistencia del Bayern Múnich tuvo una recompensa tardía con un gol de Harry Kane en el minuto noventa y cuatro. Aunque el empate rescató el orgullo de los locales en su estadio, el tiempo resultó insuficiente para forzar una prórroga o intentar una remontada heroica. El pitido final confirmó la superioridad global del París Saint Germain en la eliminatoria, destacando su versatilidad para adaptarse a diferentes registros de juego y su estatus como el actual referente del fútbol europeo de élite.

Con este resultado, el París Saint Germain avanza a la final de la UEFA Champions League, la cual se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. El vigente campeón se medirá ante el Arsenal en un duelo que promete ser histórico y donde buscará revalidar su corona continental. El equipo de Luis Enrique llega a la cita máxima con la moral alta, habiendo demostrado que posee los recursos técnicos y la madurez necesaria para superar a cualquier rival en su camino hacia la gloria europea.