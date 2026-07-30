Pasaportes con la imagen de Donald Trump emitirá EE. UU.

Qué pasó: El Departamento de Estado lanzará un pasaporte conmemorativo con el rostro de Donald Trump por el 250 aniversario de la independencia.

El Departamento de Estado lanzará un pasaporte conmemorativo con el rostro de Donald Trump por el 250 aniversario de la independencia. Por qué importa: La iniciativa coloca al mandatario en el centro de las festividades patrícias, desatando severas críticas de la oposición demócrata.

La iniciativa coloca al mandatario en el centro de las festividades patrícias, desatando severas críticas de la oposición demócrata. El dato clave: Las solicitudes de este documento especial estarán disponibles oficialmente a partir del 8 de agosto en agencias autorizadas.

EE. UU. expedirá nuevo pasaporte especial por su aniversario

El Departamento de Estado de Estados Unidos oficializó la emisión de un pasaporte conmemorativo con la figura del presidente Donald Trump. La medida forma parte del programa gubernamental para celebrar el 250 aniversario de la declaración de independencia del país.

A partir del 8 de agosto, los ciudadanos podrán solicitar este documento conmemorativo en las agencias de pasaportes habilitadas en toda la nación. La propuesta busca consolidar los símbolos patrios en el marco de los festejos nacionales.

Críticas opositoras y medidas conmemorativas adicionales

El diseño interior muestra a Donald Trump inclinado sobre una mesa con sus puños apoyados y gesto firme, sobrepuesto al texto histórico de la declaración de independencia. Sectores de la oposición demócrata han calificado la medida como un acto de personalismo excesivo impulsado por la Casa Blanca.

Adicionalmente, la administración gubernamental contempla la puesta en circulación de monedas conmemorativas con el rostro del mandatario y billetes con su firma. Estas decisiones siguen a los festejos oficiales del Día de la Independencia, fuertemente marcados por la presencia del presidente.