Patrick Stallworth suma cargos en prisión por contrabando

Qué pasó: Patrick Stallworth, acusado de asesinato capital por la muerte de la menor Kamille “Cupcake” McKinney, sumó nuevas denuncias por posesión de sustancias prohibidas dentro de prisión.

Patrick Stallworth, acusado de asesinato capital por la muerte de la menor Kamille “Cupcake” McKinney, sumó nuevas denuncias por posesión de sustancias prohibidas dentro de prisión. Por qué importa: El sospechoso ya cumple una sentencia federal de cadena perpetua y espera un juicio estatal donde los fiscales locales solicitarán formalmente la pena de muerte.

El sospechoso ya cumple una sentencia federal de cadena perpetua y espera un juicio estatal donde los fiscales locales solicitarán formalmente la pena de muerte. El dato clave: Las autoridades del centro penitenciario decomisaron productos de tabaco y tetrahidrocannabinol (THC) tras realizar dos revisiones sorpresa en la celda del recluso.

Nuevas denuncias por drogas contra Patrick Stallworth en prisión

El interno Patrick Stallworth, procesado por el homicidio de la menor de tres años Kamille “Cupcake” McKinney, sumó cargos adicionales tras ser descubierto con contrabando. De acuerdo con registros judiciales del estado de Alabama, el personal de la cárcel del condado de Jefferson confiscó las sustancias prohibidas.

Las inspecciones realizadas por el cuerpo de seguridad del recinto carcelario revelaron que el acusado resguardaba tabaco y tetrahidrocannabinol (THC). Estos hallazgos ocurrieron en dos intervenciones diferentes dentro de su celda, lo que derivó de inmediato en las nuevas denuncias formales en su contra.

Antecedentes del crimen de Kamille McKinney y situación judicial

El caso se remonta a octubre de 2019, cuando la pequeña McKinney desapareció de Tom Brown Village en Avondale, Birmingham. Su cuerpo fue localizado diez días después en un vertedero de Gardendale, determinándose mediante autopsia que la causa del deceso ocurrió por asfixia.

Stallworth y su exnovia Derick Brown ya recibieron una sentencia de cadena perpetua en el fuero federal por cargos de secuestro. No obstante, ambos continúan de manera activa a la espera de comparecer ante el tribunal estatal para encarar los dos cargos de asesinato capital.