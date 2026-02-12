Peatón murió atropellado en la I-459 en Bessemer

12 de febrero de 2026 – BESSEMER, Alabama – Agencias.

Las autoridades están investigando después de que un peatón fuera atropellado y resultara muerto en la Interestatal 459 en Bessemer el jueves por la mañana.

El incidente ocurrió en los carriles en dirección sur de la I-459, cerca de la salida de Academy Lane (Salida 6), aproximadamente a las 5:30 a.m.

Según la Policía de Bessemer, la víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos. La identidad de la persona no ha sido revelada, a la espera de la notificación a los familiares por parte de la Oficina del Forense del Condado de Jefferson.

Los investigadores informaron que el conductor del vehículo que atropelló al peatón permaneció en la escena y está cooperando con la policía. No se han presentado cargos en este momento.

El tráfico en la I-459 Sur se vio gravemente afectado durante varias horas mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona y los peritos reconstruían el accidente. Todos los carriles fueron reabiertos poco después de las 9:00 a.m.

Aún no está claro por qué el peatón se encontraba en la interestatal en el momento del impacto. La División de Patrulla de Carreteras de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) continúa liderando la investigación.