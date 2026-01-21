Peatón pierde la vida tras ser arrollado en Pinson

21 de enero de 2026 – PINSON, Alabama – Agencias.

Las autoridades confirman la muerte de un peatón atropellado en Pinson el miércoles por la noche.

Poco después de las 7:30 p.m., la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson y el Departamento de Bomberos de Center Point acudieron a la intersección de Pinson Boulevard y Cedar Street, en Pinson, tras recibir un informe de que un peatón había sido atropellado por un automóvil.

Las autoridades informaron que la víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

Se dio a conocer que el conductor del vehículo que golpeó a la víctima permaneció en la escena y está cooperando con las autoridades.

No hay más información disponible por el momento.