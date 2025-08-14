Pepe Aguilar protesta contra políticas migratorias de EE.UU. con música mexicana

14 de agosto de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

El cantante mexicano Pepe Aguilar ha adoptado una postura de resistencia frente a las políticas migratorias y la intolerancia en Estados Unidos, la cual expresa a través de su música y su presencia en escenarios importantes. En una entrevista, afirmó estar en desacuerdo con cualquier forma de autoritarismo, pero destacó que su papel es cantar para recordarle a la gente de qué debe sentirse orgullosa.

Desde que las redadas masivas contra inmigrantes se intensificaron en Estados Unidos, Pepe Aguilar había evitado presentarse en el país, al igual que otros artistas hispanos. Sin embargo, en esta ocasión, el cantante se subirá al escenario del Hollywood Bowl en Los Ángeles, uno de los recintos más prestigiosos, 20 años después de su última actuación allí. En esta presentación, estará acompañado por sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar.

Aguilar reconoció que muchas giras han sido canceladas y que la asistencia a eventos ha disminuido hasta en un 50 %, pero enfatizó que no se puede detener. Él ha aprovechado el hecho de ser mexicoamericano para liderar una “resistencia pacífica” que, en momentos de complejidad, se vuelve más urgente y necesaria. A pesar de que en junio el gobierno de Trump intensificó su política migratoria en California con redadas masivas, Aguilar se presenta a caballo en grandes estadios para recordarle al público la importancia de la música y la cultura mexicana.

El cantante, de 57 años y nacido en Texas, adelantó que sus dos próximos conciertos, en los que estará acompañado por mariachi y la orquesta del Hollywood Bowl, estarán dedicados a la comunidad migrante. Sin embargo, su apoyo a la comunidad latina no se limita a los escenarios.

Pepe Aguilar, hijo de los icónicos cantantes mexicanos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ha lanzado una nueva versión del tema “Corrido de Juanito”, una canción que narra el dolor de quienes buscan una vida mejor en Estados Unidos, pero no pueden regresar a su tierra natal por no contar con los permisos de residencia necesarios. Las ganancias de este sencillo serán destinadas a la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), y además, parte de los ingresos de su más reciente álbum se usarán para cubrir los gastos legales de migrantes indocumentados.

Aguilar cree que, aunque esta es una cuestión humana que trasciende las profesiones, los artistas con una voz de alcance masivo, como la suya, tienen la responsabilidad de ser proactivos frente a las problemáticas sociales. También advirtió que Estados Unidos no es el único país afectado por liderazgos autoritarios, y sostuvo que el mundo entero está en una transformación hacia un “nuevo orden global” impulsado por cambios políticos, tecnológicos y económicos. Por eso, considera que es fundamental que la gente se aferre a sus raíces y a su identidad, ya que la tecnología está creando una realidad distinta.