Pepper Place albergará una exhibición gratuita de vehículos eléctricos el sábado

10 de octubre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Los miembros del Capítulo del Área de Birmingham de Drive Electric Alabama, exhibirán una variedad de marcas y modelos de vehículos eléctricos el sábado 11 de octubre en The Market at Pepper Place, en el vecindario Lakeview de Birmingham.

Docenas de propietarios de VE tienen previsto estar en el estacionamiento adyacente a Jeni’s Splendid Ice Creams con VE de todas las formas y tamaños, incluidas camionetas pick-up totalmente eléctricas de tamaño completo.

Se invita a reporteros, fotógrafos y camarógrafos a asistir al Evento de VE del sábado, que tendrá lugar de 8 a.m. a 12 p.m., y a hablar con los propietarios de vehículos eléctricos sobre la asequibilidad, la autonomía, la tecnología y otros temas únicos.

“Hay tantos mitos sobre los VE, y la mejor manera de separar la realidad de la ficción es hablar con los habitantes de Alabama que han hecho el cambio a un vehículo eléctrico”, dijo el presidente de Alabama Clean Fuels Coalition, Michael Staley, quien conduce una camioneta pick-up EV Chevy de tamaño completo. “A los propietarios de VE les encanta compartir sus historias personales sobre el ahorro de costos que disfrutan al conducir un vehículo eléctrico, así como el increíble rendimiento. Esperamos que mucha gente venga a Pepper Place el sábado para ver esta exhibición”.

LOS DETALLES:

QUÉ: Exhibición de VE de Birmingham patrocinada por el Capítulo del Área de Birmingham de Drive Electric Alabama.

CUÁNDO: Sábado 11 de octubre, de 8 a.m. a 12 p.m.

DÓNDE: The Market at Pepper Place, en el estacionamiento designado adyacente a Jeni’s Splendid Ice Creams.

COSTO: Gratis.

Acerca de Drive Electric Alabama

Drive Electric Alabama es una plataforma de educación a nivel estatal dedicada a mejorar el estado a través de la adopción de vehículos eléctricos. Los VE pueden crear empleos en Alabama, ahorrar dinero y hacer que la vida de las personas sea más cómoda. Si a eso se le suma un lugar más saludable y limpio para vivir, tendrá innumerables razones para conectarse. Obtenga más información en driveelectricalabama.com