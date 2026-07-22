Permisos de trabajo para asilo protegidos por juez en EE. UU.

Qué pasó : Un juez federal emitió una orden temporal que frena el intento del gobierno de retirar autorizaciones laborales.

: Un juez federal emitió una orden temporal que frena el intento del gobierno de retirar autorizaciones laborales. Por qué importa : La medida protege temporalmente la estabilidad económica y laboral de miles de familias de inmigrantes.

: La medida protege temporalmente la estabilidad económica y laboral de miles de familias de inmigrantes. El dato clave: El fallo del juez Nathaniel Gorton beneficia a solicitantes de asilo y a personas con TPS de varios países.

Orden judicial de Boston protege permisos laborales de inmigrantes

El juez federal Nathaniel Gorton de Boston bloqueó temporalmente la medida del gobierno de Donald Trump para retirar permisos de trabajo. La decisión judicial protege a miles de solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal.

La demanda interpuesta por sindicatos y defensores de los derechos de los inmigrantes argumentó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración actuó ilegalmente. El fallo frena la aplicación de estas restricciones en Estados Unidos mientras se evalúa una medida permanente.

Alcance del fallo del tribunal federal para refugiados

El pronunciamiento del tribunal evita la pérdida inmediata del derecho al trabajo para personas provenientes de El Salvador, Sudán y Ucrania. Los demandantes señalaron que la agencia migratoria omitió realizar la consulta pública obligatoria sobre las nuevas disposiciones.

Aunque las autoridades podrán seguir cobrando las nuevas tarifas de asilo, el tribunal prohibió revocar las autorizaciones de empleo. Los beneficiarios de programas de protección humanitaria mantendrán sus derechos laborales vigentes durante el proceso.