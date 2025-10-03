Pescador profesional acusado de homicidio involuntario tras accidente fatal en el lago Smith

Pescador profesional acusado de homicidio involuntario tras accidente fatal en el lago...

3 de octubre de 2025 – CONDADO DE CULLMAN, Alabama – Agencias.

Un pescador profesional fue acusado de tres cargos de homicidio involuntario, relacionados con un accidente náutico fatal durante un torneo de las Grandes Ligas de Pesca en el condado de Cullman en abril.

Según documentos judiciales, Flint Davis operaba una embarcación que chocó contra otra en el lago Smith, causando la muerte de tres personas, alrededor de las 7:00 a. m. del 16 de abril.

Las tres personas fallecidas fueron identificadas como John Clark, de 44 años, residente de Cullman; Jeffrey Little, residente de Brandon, Mississippi; y Joey Broom, de 48 años, residente de Altoona.

Otras dos personas a bordo de la embarcación que Davis presuntamente chocó resultaron heridas.

En el momento del accidente, la embarcación de Davis navegaba a 108 kilómetros por hora, según documentos judiciales.

Además del homicidio involuntario, Davis también enfrenta dos cargos de agresión, conducción imprudente de un vehículo/embarcación, incumplimiento de las normas de navegación y navegación sin certificación de seguridad.

Las familias de Joey Broom y Jeffrey Little han presentado demandas por homicidio culposo desde el accidente.

La fianza de Davis se ha fijado en $115,000.

La Fiscalía del Condado de Cullman ofreció una conferencia de prensa el viernes sobre el accidente.