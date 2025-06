Pet Shop Boys crecieron en popularidad y regresan con nueva gira por España

17 de junio de 2025 – Sevilla – EFE.

Neil Tennant y Chris Lowe, conocidos mundialmente como Pet Shop Boys desde 1981, inauguraron su gira por España con un concierto en la Plaza de España de Sevilla. Allí fueron recibidos por un público entusiasta que disfrutó de su particular estilo en una cálida noche andaluza. El dúo británico apostó por una puesta en escena más sobria en esta ocasión, aunque no faltaron algunos elementos característicos como los cascos con antenas, que Tennant usó brevemente al inicio del espectáculo.

A pesar del intenso calor, ambos artistas se mantuvieron fieles al protocolo escénico establecido para la gira, sin alterar su vestimenta ni los elementos visuales, a pesar de que el ambiente en Sevilla invitaba a atuendos mucho más ligeros. El festival Icónica Santalucía Sevilla Fest, que los incluyó como uno de los platos fuertes de su edición 2025, fue el marco ideal para el arranque de esta nueva etapa de presentaciones en vivo.

Durante la primera parte del espectáculo, los Pet Shop Boys estuvieron solos en escena, tratando de trasladar al directo su propuesta electrónica, hasta la aparición de los músicos con la canción “Left to my own devices”. Hasta entonces, Lowe se encargó del soporte musical desde su teclado y con sonidos pregrabados. Este tema marcó un cambio de ritmo en el concierto y también fue el momento en que Lowe sustituyó su casco por una gorra, sin modificar su habitual actitud imperturbable.

Neil Tennant, tras un cambio de vestuario, comentó con humor el calor sevillano, mientras animaba al público a disfrutar de las canciones que han acompañado a varias generaciones. Clásicos como “Se a vida é”, “Domino Dancing” o “Jealousy” fueron interpretados en una dinámica que apelaba a la nostalgia y al reconocimiento colectivo del repertorio del dúo.

El punto más alto de la velada llegó cuando sonaron los primeros acordes de “Always on my mind”, una versión que el grupo lanzó en 1987 y que se ha convertido en una de sus obras más icónicas. Su introducción larga y envolvente fue recibida con entusiasmo por el público, marcando un momento de conexión total entre el escenario y los asistentes.

A partir de ese instante, el concierto fluyó con naturalidad, sumando éxitos como “Heart”, “What have I done to deserve this” o “It’s a Sin”, en un cierre vibrante ante unas 16.000 personas. Con “West End Girls” y “Being Boring” concluyó su paso por Sevilla, antes de continuar una gira que los llevará por diferentes escenarios de España y Europa durante el verano, celebrando sus cuatro décadas en la música como el dúo más exitoso en la historia del pop británico.