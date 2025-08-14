Pete Buttigieg, ex Secretario de Transporte, apoya la reelección del alcalde Randall Woodfin

14 de agosto de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Hoy, el ex Secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, anunció su apoyo al alcalde de Birmingham, Randall Woodfin, en su candidatura para la reelección en 2025. Buttigieg elogió el historial de Woodfin de crecimiento inclusivo, liderazgo innovador y su compromiso de mejorar la calidad de vida de todos los residentes.

“Siempre he creído que las líneas de frente críticas del progreso en nuestro país a menudo están lejos de Washington; están justo en nuestras ciudades y vecindarios, formadas por líderes locales que toman medidas ante un desafío, una oportunidad o incluso un vecino a la vez”, dijo el Secretario Buttigieg. “Durante años, he visto al alcalde Randall Woodfin haciendo exactamente este tipo de trabajo en Birmingham”.

Desde que asumió el cargo en 2017, el alcalde Woodfin ha logrado un progreso cuantificable para Birmingham:

Reducción de homicidios: Disminución de más del 50% en homicidios en lo que va de año (YTD) a través de una estrategia de seguridad basada en la salud pública.

Vivienda asequible: Expansión de viviendas asequibles y apoyo a la revitalización de los 99 vecindarios.

Educación: Inversión en la infancia y la educación a través del programa Birmingham Promise, reconocido a nivel nacional, que garantiza la matrícula universitaria gratuita para los graduados de las Escuelas de la Ciudad de Birmingham.

Crecimiento económico: Aumento de empleos y oportunidades económicas. Birmingham fue recientemente nombrada una de las 5 mejores ciudades de EE. UU. para recién graduados universitarios por el Wall Street Journal.

Inclusividad y equidad: Obtuvo una puntuación perfecta de 100 en el Índice de Igualdad Municipal de la Campaña de Derechos Humanos (Human Rights Campaign’s Municipal Equality Index).

El alcalde Woodfin agradeció al Secretario Buttigieg por su respaldo:

“Pete es un líder que entiende que la infraestructura es más que concreto y acero; se trata de conectar a las personas con las oportunidades”, dijo el alcalde Woodfin. “Su trabajo en el escenario nacional ha inspirado a ciudades como la nuestra a pensar en grande, actuar con audacia y poner a las personas en primer lugar. Me siento honrado de contar con su apoyo mientras continuamos construyendo un Birmingham que funcione para todos”.

El respaldo subraya la creciente atención nacional sobre la transformación de Birmingham bajo el liderazgo de Woodfin y su plataforma Visión 2025, que se centra en la reforma de la seguridad pública, la estabilidad de la vivienda, la equidad en el transporte y el crecimiento económico inclusivo.

También se suma al impulso de los apoyos públicos a la reelección del alcalde Woodfin, que hasta ahora incluyen a: Southern Poverty Law Center Action Fund, Central Alabama Labor Federation (AFL-CIO), IBEW Local 136, Black Economic Alliance PAC, Democratic Municipal Officials, Birmingham Association of Realtors, Alabama New South Alliance, Sheila Tyson (Comisionada, Distrito 2 del Condado de Jefferson), Doug Jones (ex Senador de EE. UU., AL), Alabama Young Democrats, Birmingham Young Democrats, Alabama College Democrats y Alabama High School Democrats.

Para más información sobre la campaña del alcalde Randall Woodfin, visite www.randallwoodfin.com.