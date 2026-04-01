Petróleo en Texas supera los 104 dólares ante discurso de Donald Trump contra Irán

1 de abril de 2026 – Washington – EFE.

El valor del crudo de Texas experimentó un incremento significativo durante la reciente jornada financiera, logrando un repunte superior al cuatro por ciento. Este movimiento alcista situó el precio del barril por encima de los 104 dólares, una reacción directa ante las nuevas declaraciones emitidas desde la Casa Blanca. La incertidumbre política ha vuelto a tomar el control del sector energético, revirtiendo las tendencias a la baja que se habían observado horas antes en los principales indicadores internacionales.

La volatilidad en los contratos de futuros del petróleo WTI se intensificó tras el mensaje televisado del presidente estadounidense Donald Trump. Aunque inicialmente el mercado proyectaba una posible desescalada de las tensiones bélicas, el tono agresivo del mandatario cambió radicalmente el panorama. Las advertencias de Donald Trump sobre acciones militares contundentes para devolver a Irán a la Edad de Piedra en el corto plazo eliminaron cualquier esperanza de estabilidad inmediata, provocando que los inversores buscaran refugio en los activos de materias primas.

El escenario actual se enmarca en la continuidad de la operación militar denominada Furia Épica, la cual comenzó a finales de febrero con ataques conjuntos. A pesar de los rumores sobre un posible cese de las hostilidades, el discurso de Donald Trump enfatizó una intensificación de la ofensiva en las próximas dos o tres semanas. Esta postura ha generado una gran decepción entre quienes esperaban un anuncio formal sobre el fin del conflicto, manteniendo la presión sobre el suministro de hidrocarburos a nivel global.

Aunque Donald Trump mencionó que existen canales de comunicación abiertos con Teherán, la falta de una hoja de ruta clara para la paz ha disparado las alarmas económicas. La ausencia de detalles en las palabras del presidente sobre el despliegue de tropas terrestres o un cronograma de retiro mantiene a los mercados en vilo. Esta ambigüedad sobre el futuro de la región es el principal motor detrás de la inestabilidad de los precios, afectando no solo a la energía sino a toda la cadena de suministros internacional.

El impacto de las declaraciones de Donald Trump se extendió rápidamente a las bolsas de valores más importantes del mundo, incluyendo Wall Street y los mercados asiáticos. Índices de referencia como el Dow Jones y el Nasdaq registraron pérdidas notables, reflejando el nerviosismo de los accionistas ante una posible crisis energética prolongada. La caída en las plazas financieras de Japón y Corea del Sur demuestra que las repercusiones de la política exterior estadounidense tienen un alcance global inmediato y profundo.

La situación logística en el estrecho de Ormuz sigue siendo un punto crítico para la economía mundial debido al bloqueo parcial de esta ruta comercial. El paso de una gran parte de los hidrocarburos globales depende de la estabilidad en esta zona, cuya reapertura total parece condicionada al desenlace de la guerra. Mientras Donald Trump minimiza los riesgos a largo plazo asegurando que el estrecho se abrirá de forma natural tras la contienda, los países importadores enfrentan consecuencias económicas severas por la interrupción del flujo constante de petróleo.