Piastri: “El inicio del Mundial fue sobresaliente, ahora busco más victorias”

27 de agosto de 2025 – Deportes – EFE.

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, líder del Mundial de Fórmula Uno, ha manifestado que la primera mitad de la temporada fue excepcional y que su objetivo es conseguir más victorias en las carreras restantes.

Piastri, de 24 años, se siente revitalizado y lleno de energía tras el parón de verano y los entrenamientos de alta calidad que ha realizado. Con ocho victorias en su carrera, seis de ellas esta temporada, lidera el campeonato con 284 puntos, una ventaja de nueve sobre su compañero de equipo, Lando Norris.

El prodigio de Melbourne, que ganó los campeonatos de Fórmula 3 y Fórmula 2 antes de su debut en la categoría reina, está completamente listo para afrontar la segunda parte del campeonato. Se muestra entusiasmado por volver a la pista y competir por más triunfos.

Piastri elogió a su equipo por el excelente trabajo realizado con el monoplaza, que ha permitido a McLaren liderar el Mundial de constructores. El piloto australiano está preparado para el desafío que se presenta, comenzando este fin de semana en el circuito de Zandvoort, con la posibilidad de convertirse en el primer australiano en ganar el Mundial desde que lo hiciera Alan Jones en 1980.