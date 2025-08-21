Piloto y pasajero sobreviven a un accidente aéreo en el condado de Bibb: “Doy gracias a Dios”

Piloto y pasajero sobreviven a un accidente aéreo en el condado de...

21 de agosto de 2025 – BIBB COUNTY, Alabama – Agencias.

Un piloto del condado de Bibb y su pasajero sobrevivieron a un accidente el miércoles por la mañana cerca del aeropuerto del condado de Bibb, en Centreville.

El piloto, Don Wade, dijo que el motor del avión falló poco después del despegue, alrededor de las 9:30 a. m. Él reconoce que cometió un error antes del vuelo: no revisar si había humedad en el tanque de combustible.

“Estábamos despegando y alcanzamos unos 90 metros (300 pies) cuando el motor se detuvo”, dijo Wade.

Wade es propietario de Patriot Aircraft, una empresa que restaura aviones antiguos. Consideró regresar a la pista, pero se dio cuenta de que estaba fuera de su alcance. En cambio, se dirigió a una zona pantanosa con mucha maleza para amortiguar el aterrizaje.

El avión chocó contra los árboles y se estrelló de frente. Wade sufrió una fractura en un pie, pero su pasajero salió ileso.

“Doy gracias a Dios. Él me ayudó a hacer mi trabajo. Lo bajé lo suficiente y lo metí entre los arbustos para que impactara con los árboles”, dijo Wade.

La pasajera era una clienta potencial. A pesar del accidente, Wade dijo que ella aceptó comprar uno de sus aviones. “La señora dijo ‘esto es lo que quiero porque sé que puedo sobrevivir'”, recordó él.

Unos 25 equipos de primera respuesta se apresuraron al lugar. Wade dijo que estaba agradecido por la rápida respuesta de los bomberos, la policía y los agentes.

Después del choque, el combustible se derramó sobre el parabrisas, pero Wade y su pasajero escaparon antes de que pudiera encenderse un incendio.

Wade dijo que el accidente reforzó la importancia de las revisiones de seguridad. “Si no aprendemos de nuestros errores, nunca mejoraremos”, afirmó.

A pesar de haber estado tan cerca de la tragedia, Wade dice que no duda en volver a volar. Por ahora, está cuidando su tobillo y dando gracias por la suerte que tuvo.