Pinson advierte a víctimas de tormenta sobre posibles estafas de contratistas

5 de marzo de 2026 – PINSON, Alabama – Agencias.

La ciudad de Pinson está emitiendo una advertencia de estafa mientras los residentes continúan realizando reparaciones tras la fuerte tormenta de la semana pasada.

“Pude escuchar, por supuesto, las ventanas flexionándose y el edificio crujiendo; fueron unos momentos muy aterradores aquí”, dijo el alcalde Hoyt Sanders.

Sanders estaba dentro del ayuntamiento el jueves pasado cuando azotó la tormenta. Ahora, se escucha un sonido muy diferente en su vecindario, justo al cruzar la calle.

Se pueden escuchar camiones grandes, motosierras y el zumbido de equipos de limpieza mientras la comunidad de Pinson continúa con las labores de recuperación. Muchas casas están cubiertas con lonas azules mientras los techadores realizan reparaciones y, desafortunadamente, los posibles estafadores están muy conscientes de ello.

“Yo, junto con muchos residentes, estamos recibiendo llamadas ofreciendo, por ejemplo, inspecciones de techo gratuitas”, añadió el alcalde.

La ciudad de Pinson publicó una advertencia en Facebook sobre algunos contratistas que contactan a las víctimas de la tormenta ofreciendo servicios gratuitos. Aunque no todas las llamadas son malas, el Better Business Bureau (BBB) afirma que algunas son depredadoras.

“Nuestros nervios están destrozados por la tormenta”, dijo Carl Bates, del BBB. “¿Realmente nos estamos fijando en los detalles?”.

Bates dice que contratistas poco éticos, muchas veces de fuera del estado, se ofrecen a colocar lonas en los techos o hacer reparaciones rápidas después de que los residentes firman un contrato. Más adelante, vuelven para cambiar el techo de la casa mientras aparecen cargos misteriosos.

“A veces la letra pequeña dice que te comprometes a aceptar cualquier cargo adicional que podamos encontrar debido a daños posteriores una vez que comencemos con el trabajo real”, dijo Bates.

El BBB señala que los contratistas deben poder mostrar una licencia comercial de la ciudad, su tarjeta de la Junta de Licencias de Constructores de Viviendas de Alabama y un seguro de responsabilidad civil actualizado.

“Solo quiero que todos actúen con extrema discreción y cuidado”, dijo Sanders.

El alcalde comentó que involucrarán a las autoridades si encuentran contratistas que intenten aprovecharse de la gente. Los propietarios pueden encontrar contratistas acreditados en BBB.org.