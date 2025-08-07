Pizzería en Five Points South cierra a finales de agosto

7 de agosto de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Los propietarios de una pizzería popular en Five Points South han anunciado en las redes sociales que pronto cerrarán el restaurante después de seis años de funcionamiento.

Iron City Pizza Company, ubicada en 11th Avenue South en Five Points South en Birmingham, cerrará el 24 de agosto de 2025.

La publicación en redes sociales agradeció a su personal y a sus familias, además de a sus clientes y a la comunidad por visitar su negocio a lo largo de los últimos seis años.

“A nuestra increíble comunidad y a nuestros fieles clientes: ¡gracias por presentarse, semana tras semana y año tras año, con amabilidad, lealtad y amor! ¡Han llenado nuestro espacio de tanta alegría y vida! Ha sido nuestro mayor honor servirles”, decía la publicación de Facebook.

No se ha dado ninguna razón para el cierre, pero en la publicación en redes sociales, dijeron: “¡Este es el final de un capítulo, no de la historia!”.