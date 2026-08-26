Placas de Dolly Parton en Alabama abren preinscripción

El Departamento de Ingresos de Alabama inició el período de compromiso previo para adquirir la matrícula distintiva de la Dolly Parton Imagination Library.

Los fondos recaudados por la compra de cada placa financiarán el envío mensual de libros gratuitos para niños en sus respectivos condados.

La propuesta de la Dollywood Foundation requiere alcanzar un umbral mínimo de reservas públicas para aprobar su fabricación oficial.

Cómo solicitar la nueva matrícula distintiva de Dolly Parton en Alabama

El Departamento de Ingresos de Alabama habilitó la etapa de registro para que los conductores apoyen el programa de lectura infantil Dolly Parton Imagination Library. Los interesados deben ingresar al portal oficial de la entidad estatal y preinscribirse manifestando su compromiso de compra de la nueva placa de automóvil.

Esta iniciativa busca reunir el nivel de respaldo exigido por las leyes estatales antes de pasar a la fase final de producción masiva. El trámite de reserva se realiza directamente en línea y permite asegurar una de las placas conmemorativas diseñadas para promover la alfabetización temprana.

Beneficios y financiamiento del programa de lectura en cada condado

La Dollywood Foundation propuso un diseño personalizado que presenta el rostro de la cantante y la leyenda de la organización. De aprobarse el proyecto, la recaudación generada por el pago de este distintivo vehicular retornará a la comunidad donde esté registrado el automóvil.

Los ingresos obtenidos subsidiarán los costos operativos para enviar mensualmente libros de literatura infantil a los hogares de los niños inscritos. Esta estrategia garantiza que los aportes beneficien directamente a la infancia de cada localidad en Alabama.