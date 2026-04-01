Planta de Mercedes-Benz en Alabama para fabricar exclusivamente coches modelo GLC

1 de abril de 2026 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

La planta de Mercedes-Benz en Alabama se convertirá en la primera del país en comenzar la producción del modelo GLC.

Los funcionarios locales, incluidos los senadores estadounidenses Katie Britt y Tommy Tuberville, junto con el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, se unieron a docenas de funcionarios de alto rango de Mercedes-Benz el jueves para celebrar el momento en Mercedes-Benz US International en Vance. El anuncio se realizó durante el estreno mundial de los nuevos modelos GLE y GLS de la compañía, lo que suma un total de cuatro nuevos modelos a la línea de producción de MBUSI.

“Estamos orgullosos del trabajo que se ha realizado aquí y estamos orgullosos de que lo hecho en Alabama signifique algo”, dijo Britt.

La planta de Vance fabrica todos los modelos principales de SUV y es un fabricante de automóviles líder en exportación a nivel mundial. En 2025, la planta ocupó el segundo lugar a nivel nacional en exportaciones de automóviles.

“Están mirando hacia el futuro y construirán el automóvil completo aquí”, dijo Tuberville.

Si bien los modelos Mercedes-Benz se fabrican en Tuscaloosa, muchas de las piezas individuales se importan de otros países. Sin embargo, el fabricante de automóviles alemán quiere fabricar esas piezas en EE.UU.

“Eso es algo que será muy beneficioso, no sólo para ellos sino para el estado de Alabama”, dijo Tuberville.

Mercedes-Benz es el comienzo de un esfuerzo moderado por parte de la Administración Trump para devolver la industria a Estados Unidos.

“Estamos hartos de que las empresas abandonen Estados Unidos y se vayan a otras partes del mundo”, dijo el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy. “Incentivarlos para que regresen a nuestro país y ayuden a nuestros trabajadores es algo que Mercedes ha estado haciendo durante mucho tiempo, pero hoy lo estamos viendo con toda su fuerza aquí”.