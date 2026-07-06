Polémica en los mundiales por la injerencia de la política

La FIFA otorgó un indulto al delantero Folarin Balogun tras la intermediación directa del presidente Donald Trump.

El acontecimiento reaviva la discusión global sobre cómo el poder político interfiere históricamente en el fútbol.

La polémica decisión se basó en el artículo 27 del Código Disciplinario de la federación internacional.

¿Cómo influye la política en los mundiales de fútbol?

El reciente indulto al atacante Folarin Balogun en el Mundial 2026 ha desatado un debate sin precedentes sobre la neutralidad del arbitraje. La medida excepcional, gestionada tras la intervención del mandatario estadounidense Donald Trump ante Gianni Infantino, permitió al futbolista disputar los octavos de final contra Bélgica.

Este tipo de decisiones expone nuevamente los mecanismos mediante los cuales los líderes gubernamentales ejercen presión para modificar determinaciones reglamentarias dentro de las competiciones de fútbol. El uso de normativas disciplinarias para mitigar sanciones automáticas enciende las alertas sobre la equidad en el ámbito deportivo internacional.

Antecedentes históricos de la presión gubernamental en la Copa del Mundo

El caso de Balogun se suma a una lista de situaciones en las que los regímenes políticos afectaron el desarrollo del balompié. Desde las históricas imposiciones de Benito Mussolini en las ediciones de 1934 y 1938 hasta las sospechas en el torneo de Argentina 1978, los torneos han servido como vitrinas de propaganda e influencia estatal.

Asimismo, incidentes singulares como la irrupción de un jeque kuwaití al campo de juego en España 1982 demuestran que el poder geopolítico ha desafiado abiertamente a las autoridades arbitrales. Estos eventos del pasado confirman que la relación entre los mandatarios y los organismos deportivos de élite suele dejar huellas imborrables en la historia del juego.