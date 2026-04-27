Policía advierte estafas con IA que simulan hallar joyas ó mascotas

27 de abril de 2026 – PELHAM, Alabama – Agencias.

La policía de Pelham, Alabama, ha emitido una alerta sobre una modalidad de estafa que aprovecha la inteligencia artificial para engañar a personas que han perdido objetos de valor sentimental. Los delincuentes monitorean las redes sociales en busca de publicaciones sobre joyas o pertenencias extraviadas para contactar a los dueños, fingiendo que los artículos están en su poder.

El engaño se basa en una manipulación visual sofisticada: los estafadores utilizan imágenes generadas por IA para crear fotos falsas de la joya perdida. En muchos casos, las imágenes están diseñadas para que parezca que el objeto fue adquirido recientemente en una casa de empeño, lo que les sirve como pretexto para exigir un pago a cambio de su devolución.

Recientemente, una residente de Pelham estuvo a punto de caer en esta trampa tras publicar una foto de su joya extraviada. El estafador le envió una imagen falsa y le pidió dinero; sin embargo, la mujer sospechó y contactó a las autoridades antes de realizar cualquier transferencia. La policía confirmó que el número del estafador ya estaba vinculado a otros casos de fraude en diferentes estados.

Lamentablemente, la investigación reveló que otras víctimas no corrieron con la misma suerte, pues realizaron los pagos solicitados y nunca recuperaron sus pertenencias. La sargento Iliana Hayakahua destacó que estos criminales operan sin empatía, explotando la vulnerabilidad emocional de quienes atraviesan una pérdida significativa para obtener un beneficio económico rápido.

Además de las joyas, las autoridades advierten que esta táctica se está extendiendo al caso de mascotas desaparecidas. Los estafadores utilizan fotos antiguas de los animales para crear pruebas de vida falsas mediante IA, convirtiendo cualquier publicación emocional en redes sociales en una oportunidad para el chantaje.

Para evitar estos incidentes, la policía recomienda no publicar fotos de los objetos o mascotas perdidas, optando únicamente por descripciones escritas. Asimismo, instan a la ciudadanía a nunca enviar dinero sin verificar la legitimidad del encuentro y sugieren realizar cualquier intercambio en lugares seguros, como las estaciones de policía locales.