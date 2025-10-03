Policía arresta a hombre de Jasper por múltiples cargos de drogas

3 de octubre de 2025 – JASPER, Alabama – Agencias.

Un hombre de Jasper enfrenta múltiples cargos de drogas tras ser arrestado por las autoridades el miércoles 1 de octubre de 2025.

El arresto se produjo mientras agentes de narcóticos del Departamento de Policía de Jasper ejecutaban una orden de registro en una vivienda ubicada en el bloque 1700 de la 12th Ave. W.

La policía informó que durante el allanamiento en dicha vivienda se encontraron cinco libras de marihuana, aproximadamente cinco onzas de crack, unos diez gramos de anfetamina, una pistola y aproximadamente $150,000 en efectivo.

Las autoridades arrestaron a Albert Lamont Vinson, de 51 años y residente de Jasper, en la misma vivienda. Se le acusa de dos cargos de tráfico de drogas, posesión de una sustancia controlada y posesión de parafernalia de drogas.

Un juez fijó una fianza de Vinson de $150,000. “Este fue un logro importante para nuestra comunidad”, declaró el jefe de policía de Jasper, J.C. Poe. “Estoy sumamente orgulloso del arduo trabajo y la preparación de nuestra Unidad de Narcóticos y del Equipo de Apoyo a la Investigación (SOG) para que esta operación fuera un éxito”.

El personal del Departamento de Policía de Jasper contó con la asistencia del Grupo de Trabajo Regional contra las Drogas de ALEA como parte de una investigación en curso, que involucró a diversas personas y recursos.