Policía arresta a un sospechoso por el tiroteo masivo de Montgomery

10 de octubre de 2025 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

Un sospechoso ha sido arrestado y enfrenta múltiples cargos, en relación con el tiroteo masivo mortal ocurrido el sábado pasado en el centro de Montgomery.

El Departamento de Policía de Montgomery (MPD) informó el viernes que ha arrestado y acusado a un menor de sexo masculino, pero su nombre y edad exacta no han sido revelados.

El departamento sí publicó un video que muestra solo las piernas del sospechoso mientras es cacheado y puesto en una patrulla.

El sospechoso enfrenta actualmente un cargo de asesinato capital, nueve cargos de asalto en primer grado y tres cargos de asalto en segundo grado.

El MPD indicó que el sospechoso fue arrestado el viernes e ingresado en el Centro de Detención del Condado de Montgomery.

El MPD también señaló que anticipa más arrestos a medida que la investigación continúa sobre el tiroteo, que cobró dos vidas e hirió a otras 12 personas.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 11:30 p.m. del 4 de octubre, cerca de las calles Bibb y Commerce en el centro.

El jefe del MPD, Jim Graboys, declaró previamente que los investigadores creen que una persona fue el objetivo en una gran multitud y que otros en la multitud, que también estaban armados, comenzaron a devolver el fuego.

Los investigadores han identificado a las dos víctimas mortales del tiroteo masivo como Shalanda “Rena” Williams, de 43 años, y Jeremiah Morris, de 17 años.

Cinco víctimas del tiroteo permanecen hospitalizadas en condición potencialmente mortal, según la última información confirmada por el MPD el martes, mientras que otras siete se están recuperando de heridas que no ponen en peligro su vida.

Se insta a cualquier persona con información relacionada con este incidente a comunicarse con CrimeStoppers al 215-STOP, Secret Witness al 625-4000, ó al MPD al 625-283.