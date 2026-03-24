Policía busca sospechosos tras robo y persecución vehicular en Jacksonville

24 de marzo de 2026 – JACKSONVILLE, Alabama – Agencias.

El Departamento de Policía de Jacksonville está investigando tras una persecución vehicular desde la escena de un robo a primera hora de la mañana del martes 24 de marzo.

Alrededor de las 3:21 a.m., el jefe de policía de Jacksonville, Marcus Wood, dijo que fueron alertados por una alarma en Edwards Grocery, ubicada en la autopista 204 de Alabama.

Al llegar al lugar, un oficial observó un automóvil estacionado frente al negocio y vio a alguien subiendo por la puerta trasera del lado del pasajero.

El oficial entró al estacionamiento de la tienda. Fue entonces cuando la policía dice que el automóvil huyó de la escena hacia West Point Road en la autopista 204 de Alabama.

El oficial observó daños en la puerta principal del negocio y un objeto grande que se cree es una caja fuerte en el exterior.

En ese momento, el oficial comenzó una persecución vehicular con el automóvil sospechoso, el cual, según la policía, estaba ocupado por al menos dos personas.

El incidente sigue bajo investigación. Se dará a conocer más información cuando esté disponible.

Si tiene alguna información que pueda ayudar a la policía con su investigación, se le pide que llame a Central Alabama Crime Stoppers al 334-215-7867. También puede enviar una denuncia anónima en 215stop.com.