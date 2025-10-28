Policía de Anniston realiza arresto en tiroteo de Little Caesars

28 de octubre de 2025 – ANNISTON, Alabama – Agencias.

Un empleado de Little Caesars Pizza en Anniston se recupera tras un tiroteo ocurrido el lunes por la noche.

La policía informa que cuatro jóvenes de 17 años estuvieron involucrados; sin embargo, no se han revelado sus nombres.

Las imágenes de vigilancia muestran que alrededor de las 7:18 p. m. del lunes 27 de octubre, un adolescente de Oxford y otro de Eastaboga entraron al vestíbulo.

La policía afirma que el adolescente de Eastaboga tenía el rostro cubierto con una máscara y se levantó la camiseta, dejando al descubierto una pistola calibre 7.62 estilo Draco como acto de intimidación hacia los dos empleados de Little Caesars.

Ambos empleados son de Anniston. Uno de los adolescentes de Oxford se colocó detrás del mostrador y atacó a uno de los empleados, según la policía. Posteriormente, se produjo una pelea a puñetazos entre los cuatro. Uno de los empleados portaba una pistola durante la pelea.

El adolescente con el Draco se retira de la pelea y apunta con su arma hacia su amigo y el empleado armado, quienes siguen peleando.

El empleado y el adolescente con el Draco intercambiaron al menos un disparo cada uno dentro del vestíbulo. Mientras los sospechosos y el empleado armado salían del edificio, se disparó otra bala del Draco. Mientras los sospechosos corrían, el empleado armado disparó varias balas más en su dirección. El empleado armado recibió dos impactos de bala, con heridas leves. Fue trasladado a la UAB, donde aún recibe tratamiento.

“No, no me siento cómoda volviendo al trabajo después de que algo así haya pasado porque era mi mejor amigo”, dijo Deyonna Calhoun, empleada de Little Caesars.

Calhoun compartió que siente que la pelea y el tiroteo posterior son algo que nunca debería ocurrir en el trabajo.

Medios pudieron ver el video de vigilancia con el jefe de policía de Anniston, Nick Bowles. Muestra claramente a los dos adolescentes entrando al vestíbulo y uno de ellos detrás del mostrador e inmediatamente golpeando a un empleado. Poco después comenzó el tiroteo.

“Este es el tirador con la Draco, la lleva oculta bajo la camisa. Este es el otro chico, sin máscara. Lo verán venir por aquí. El chico de la máscara saca la Draco. Como vieron, disparó en dirección a su compañero, ¿verdad?”, dijo Bowles.

Tras finalizar la pelea y los disparos, se ve a los adolescentes corriendo fuera del restaurante, con el empleado herido desplomándose en el suelo detrás de ellos, respondiendo al fuego.

El primer tirador disparó al menos una vez más mientras se marchaba con la pistola Draco. Entonces su amigo se levantó y corrió.

Mientras medios estaban en el Departamento de Policía de Anniston, uno de los adolescentes entró con un familiar y se entregó.

Bowles dice que será acusado como adulto de agresión en primer grado y se le impuso una fianza de 30.000 dólares. El otro sospechoso adolescente ha sido identificado. Bowles dice que sus cargos serán juzgados en un tribunal de menores.