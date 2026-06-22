Policía de Bessemer abate a un perro durante parada vial

Un oficial de policía disparó y mató a un perro grande tras detener un automóvil por una infracción de tránsito.

El hecho desató una investigación interna activa para evaluar la reacción armada frente a la presunta amenaza animal.

Las autoridades recuperaron tres casquillos de bala en el lugar del incidente y confirmaron que no hubo personas heridas.

Detalles del tiroteo que involucró a un agente en Bessemer

El Departamento de Policía de Bessemer inició una investigación formal luego de que un oficial matara a tiros a un canino durante la noche del 21 de junio. El suceso ocurrió aproximadamente a las 10:22 p.m. tras una detención vehicular cerca de la intersección de 22nd Street South y Arlington Avenue.

Según los reportes iniciales recabados en el estado de Alabama, el conductor ignoró una señal de alto previa. Mientras el agente dialogaba con el automovilista, el animal escapó por una ventana trasera abierta y avanzó lanzando mordiscos a las extremidades del uniformado.

Investigación interna, testimonios y estado actual del oficial

Un testigo civil que presenció la escena corroboró que la mascota avanzó de forma agresiva hacia el agente antes de los disparos. Ante la percepción de una amenaza inminente, el policía accionó su arma de reglamento, impactando mortalmente al animal.

Los mandos policiales emitieron un comunicado lamentando el trauma del dueño por la pérdida de su mascota. El oficial implicado continuará en servicio activo regular mientras asuntos internos analiza las declaraciones físicas, evidencias de balística y posibles grabaciones de video disponibles.