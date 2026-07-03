Policía de Birmingham clausura negocio ilegal y arresta a tres

- Qué pasó: La Policía de Birmingham clausuró el establecimiento clandestino “The Man Cave” o “The Money Club”, incautando drogas y armas de fuego.
- Por qué importa: El operativo de las fuerzas de seguridad desmantela un punto crítico de operaciones comerciales ilícitas y distribución de narcóticos en la comunidad.
- El dato clave: Tres personas de 45, 47 y 48 años fueron arrestadas bajo cargos que van desde operar sin licencia hasta posesión de marihuana.
Operativo policial en la calle 9 Norte desmantela local clandestino
La Unidad de Operaciones Especiales de la Policía de Birmingham ejecutó una redada coordinada el jueves 2 de julio. La intervención civil tuvo lugar exactamente en la cuadra 600 de la calle 9 Norte, terminando con las actividades de un comercio ilegal que operaba bajo los nombres de “The Man Cave” y “The Money Club”.
Durante la incursión táctica en esta zona de Alabama, los agentes de seguridad incautaron múltiples armas de fuego y diversas sustancias catalogadas como narcóticos ilegales. El espacio funcionaba de forma clandestina evadiendo las normativas comerciales estándar, lo que motivó el despliegue del personal especializado.
Identidad de los detenidos y cargos penales presentados
El procedimiento policial dejó como saldo tres ciudadanos arrestados en el lugar. Las autoridades locales identificaron a Marques McConico, de 48 años, acusado de posesión ilegal de marihuana en primer grado, y a Latonya Graham, de 47 años, señalada por operar un negocio sin la debida licencia regulatoria.
Asimismo, los oficiales detuvieron a Vincent Lawrence, de 45 años, debido a que presentaba órdenes de arresto pendientes por infracciones viales anteriores. En este operativo multisectorial intervinieron activamente la Unidad de Narcóticos, el Equipo de Ejecución Especial (S.E.T.) y la división de Cumplimiento Comercial.
¿Qué nombres utilizaba el negocio ilegal clausurado en Birmingham?
El establecimiento comercial intervenido por las autoridades funcionaba ilegalmente de forma clandestina bajo las denominaciones de “The Man Cave” y “The Money Club”.
¿Cuándo ocurrió el operativo en la calle 9 Norte?
El despliegue de las unidades de la Oficina de Operaciones Especiales de la policía se realizó el jueves 2 de julio.