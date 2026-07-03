Policía de Birmingham clausura negocio ilegal y arresta a tres

Qué pasó: La Policía de Birmingham clausuró el establecimiento clandestino “The Man Cave” o “The Money Club”, incautando drogas y armas de fuego.

La Policía de Birmingham clausuró el establecimiento clandestino “The Man Cave” o “The Money Club”, incautando drogas y armas de fuego. Por qué importa: El operativo de las fuerzas de seguridad desmantela un punto crítico de operaciones comerciales ilícitas y distribución de narcóticos en la comunidad.

El operativo de las fuerzas de seguridad desmantela un punto crítico de operaciones comerciales ilícitas y distribución de narcóticos en la comunidad. El dato clave: Tres personas de 45, 47 y 48 años fueron arrestadas bajo cargos que van desde operar sin licencia hasta posesión de marihuana.

Operativo policial en la calle 9 Norte desmantela local clandestino

La Unidad de Operaciones Especiales de la Policía de Birmingham ejecutó una redada coordinada el jueves 2 de julio. La intervención civil tuvo lugar exactamente en la cuadra 600 de la calle 9 Norte, terminando con las actividades de un comercio ilegal que operaba bajo los nombres de “The Man Cave” y “The Money Club”.

Durante la incursión táctica en esta zona de Alabama, los agentes de seguridad incautaron múltiples armas de fuego y diversas sustancias catalogadas como narcóticos ilegales. El espacio funcionaba de forma clandestina evadiendo las normativas comerciales estándar, lo que motivó el despliegue del personal especializado.

Identidad de los detenidos y cargos penales presentados

El procedimiento policial dejó como saldo tres ciudadanos arrestados en el lugar. Las autoridades locales identificaron a Marques McConico, de 48 años, acusado de posesión ilegal de marihuana en primer grado, y a Latonya Graham, de 47 años, señalada por operar un negocio sin la debida licencia regulatoria.

Asimismo, los oficiales detuvieron a Vincent Lawrence, de 45 años, debido a que presentaba órdenes de arresto pendientes por infracciones viales anteriores. En este operativo multisectorial intervinieron activamente la Unidad de Narcóticos, el Equipo de Ejecución Especial (S.E.T.) y la división de Cumplimiento Comercial.