Policía de Birmingham publica imágenes de la cámara corporal del tiroteo mortal

31 de octubre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Departamento de Policía de Birmingham celebró una conferencia de prensa el viernes por la tarde, 31 de octubre, sobre el mortal tiroteo que involucró a un oficial y que ocurrió el miércoles, en el que Vanessa Ragland, de 36 años, fue baleada y muerta.

El Jefe de Policía de Birmingham, Michael Pickett, inauguró la conferencia de prensa explicando lo sucedido desde su punto de vista. Dijo que hubo un altercado entre Ragland y su familia antes de que el oficial cayera al suelo y le quitaran su TASER.

Ese oficial se encuentra actualmente en licencia administrativa remunerada mientras la Oficina de Investigación Estatal de Alabama (SBI) investiga. El Jefe Pickett compartió nuevos detalles, incluido el motivo por el cual los oficiales fueron llamados a la casa esa noche.

La policía dijo que recibieron una llamada sobre un hombre agresivo que intentaba pelear y al que le estaban quitando armas. Una vez que llegaron, se podía escuchar mucho ruido dentro de la casa que sonaba como dos personas discutiendo. Más tarde se ve que son un hombre y una mujer, esta última siendo la madre de Vanessa Ragland, la mujer que fue baleada. En el video, se ve al oficial intentando calmar la situación, pero luego las cosas comienzan a escalar.

El oficial le pide repetidamente a la mujer que retroceda y salga de la habitación mientras habla con el hombre. La mujer comienza a molestarse, preguntando, gritando y chillando al oficial para que se vaya de su casa. Luego, él intenta controlarla y se le puede ver en el suelo con personas de pie sobre él.

El oficial intenta usar su TASER y luego se lo quitan, y se le escucha repetidamente pedir que le devuelvan su TASER y solicita refuerzos.

El Jefe Pickett dijo que siete segundos después de que le quitaran su TASER, disparó una vez y luego, unos segundos más tarde, disparó dos veces más. El Jefe Pickett expresó que es sumamente desgarrador cuando hay una pérdida de un miembro de la comunidad, reconociendo la dificultad de la situación y la sensibilidad para la comunidad cada vez que la policía está involucrada en un tiroteo con pérdida de vidas, y que sus esfuerzos se centran en proporcionar la información más precisa posible de manera oportuna.

La Oficina de Investigación Estatal de Alabama continúa con su investigación sobre el incidente.