Policía de Childersburg busca soluciones para personas sin hogar mediante la participación ciudadana

24 de marzo de 2026 – CHILDERSBURG, Alabama – Agencias.

Nuevas leyes están en vigor en Childersburg cuando se trata de obtener ayuda para personas que pueden estar enfrentando el sinhogarismo.

Los vecinos de Childersburg dicen que saben que la falta de vivienda puede ser a veces un problema complicado. Por ello, están trabajando juntos para ayudar a los miembros de su comunidad que no tienen hogar.

Alguien que simplemente no tiene casa porque ha tenido mala suerte, entonces, ya sabes, intentemos encontrar una solución en esta comunidad, dijo Tonya McEwen, residente de Childersburg.

Encontrar una solución significa involucrar a todos en la comunidad, que es lo que el jefe de policía de Childersburg, Kevin Koss, dice que están haciendo.

El Concejo Municipal de Childersburg aprobó una ordenanza que otorga a la policía más poder de ejecución para regular los campamentos y a las personas que duermen en espacios públicos.

Prohibió cosas como acampar en propiedad pública. Dormir en vehículos en propiedad pública. Así que eso ha sido una herramienta realmente buena, explicó Koss. Nos asociamos con algunos de nuestros ciudadanos y logramos que una de nuestras personas sin hogar entrara en un apartamento de la sección ocho.

Koss dice que la policía también se asoció con Altapointe Mental Health, lo que ya ha llevado a que varias personas reciban la ayuda que necesitan.

Los vecinos tampoco rehúyen a la hora de prestar ayuda.

Bueno, él se acercó a mí en la gasolinera que está subiendo la calle y dijo que necesitaba ayuda, y desde ese momento en adelante empezamos, dijo McEwan. Yo y otras personas de la comunidad comenzamos a hacer lo que teníamos que hacer para encontrar algún lugar que le brindara la ayuda que necesitaba.

Koss dice que está satisfecho con el progreso que están logrando en toda la ciudad.

Sé que han comentado que han visto una disminución de nuestras personas sin hogar en las calles, así que eso ha sido positivo. Todavía es un trabajo en progreso, pero creo que está funcionando, creo que seguiremos en el mismo camino en el que estamos, dijo Koss.

Koss dice que si encuentra a alguien necesitado, por favor contacte a la Policía de Childersburg al (256) 378-7860 para que puedan brindarle ayuda y recursos.