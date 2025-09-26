Inicio Alabama Policía de Homewood acusa a hombre de tiroteo por furia al volante...

Policía de Homewood acusa a hombre de tiroteo por furia al volante en Lakeshore Parkway

Policía de Homewood acusa a hombre de tiroteo por furia al volante en Lakeshore Parkway

26 de septiembre de 2025 – HOMEWOOD, Alabama – Agencias.

La Policía de Homewood informa que un hombre fue arrestado por un tiroteo por furia al volante, ocurrido el 17 de septiembre en Lakeshore Parkway.

La policía acudió a Lakeshore Parkway poco después de las 8:00 a. m. del 17 de septiembre, tras recibir varias llamadas sobre alguien que disparaba mientras circulaba hacia el oeste por Lakeshore Parkway.

Los investigadores creen que uno de los vehículos atacados estuvo involucrado en el incidente de furia al volante, y que otros dos fueron impactados accidentalmente.

El sospechoso, Charles Hargrove, de 57 años y residente de Birmingham, está acusado de intento de asesinato, de prohibir la posesión de armas de fuego a ciertas personas y de dos cargos por disparar contra un vehículo ocupado.

Los registros judiciales indican que Hargrove ha sido condenado por múltiples delitos graves y tiene prohibido poseer armas.

Hargrove se encuentra en la cárcel de la ciudad de Homewood y será trasladado a la cárcel del condado de Jefferson, donde permanecerá detenido bajo una fianza total de $135,000.

