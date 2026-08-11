Policía de Huntsville arrestado por pedir prostitución

- El oficial Justin L. Barnes fue detenido en plena jornada laboral acusado de solicitar servicios de prostitución.
- La institución policial le retiró sus facultades de servicio activo e inició una investigación disciplinaria interna.
- El arresto se efectuó sobre Oakwood Avenue a las 4:00 a. m. antes de ser liberado bajo fianza.
Arresto en servicio de oficial del Departamento de Policía de Huntsville
El agente Justin L. Barnes, de 24 años, fue arrestado durante la madrugada del martes mientras cumplía su turno de guardia regular como miembro activo del HPD.
La detención ocurrió sobre la vía pública en Oakwood Avenue alrededor de las 4:00 a. m., derivando en su fichaje carcelario y posterior liberación tras pagar fianza.
Suspensión administrativa y proceso interno en Alabama
Tras confirmarse los cargos penales, la jefatura policial retiró las facultades operativas de Barnes y le impuso una suspensión administrativa con goce de sueldo en Alabama.
La división de asuntos internos mantiene abierto el expediente contra el agente, reservando los datos de antigüedad institucional mientras avanza la causa judicial.
¿Por qué fue detenido el oficial Justin L. Barnes?
Fue arrestado bajo la acusación de solicitar prostitución mientras se encontraba en servicio activo durante su turno de patrullaje de madrugada.
¿Cuál es el estatus laboral de Justin L. Barnes en el HPD?
Permanece en suspensión administrativa con goce de sueldo y sin facultades policiales mientras concluye la investigación de asuntos internos.