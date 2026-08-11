Policía de Huntsville arrestado por pedir prostitución

El oficial Justin L. Barnes fue detenido en plena jornada laboral acusado de solicitar servicios de prostitución.

La institución policial le retiró sus facultades de servicio activo e inició una investigación disciplinaria interna.

El arresto se efectuó sobre Oakwood Avenue a las 4:00 a. m. antes de ser liberado bajo fianza.

Arresto en servicio de oficial del Departamento de Policía de Huntsville

El agente Justin L. Barnes, de 24 años, fue arrestado durante la madrugada del martes mientras cumplía su turno de guardia regular como miembro activo del HPD.

La detención ocurrió sobre la vía pública en Oakwood Avenue alrededor de las 4:00 a. m., derivando en su fichaje carcelario y posterior liberación tras pagar fianza.

Suspensión administrativa y proceso interno en Alabama

Tras confirmarse los cargos penales, la jefatura policial retiró las facultades operativas de Barnes y le impuso una suspensión administrativa con goce de sueldo en Alabama.

La división de asuntos internos mantiene abierto el expediente contra el agente, reservando los datos de antigüedad institucional mientras avanza la causa judicial.