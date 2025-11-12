Policía de Huntsville obtiene nuevos dispositivos DEA para combatir el paro cardíaco

12 de noviembre de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

El Departamento de Policía de Huntsville ahora estará más preparado en situaciones de emergencia, después que los oficiales recibieron nuevos desfibriladores externos automáticos.

El departamento de policía dice que los DEA mejorarán la respuesta de los agentes si alguien sufre un paro cardíaco.

El portavoz de HEMSI, Don Webster, dijo que la tecnología es fácil de usar y muy útil durante emergencias médicas.

“Tiene indicaciones que le dirán exactamente qué hacer: abrir la tapa, sacar las almohadillas, quitarse la ropa, colocar las almohadillas en el pecho, retroceder y analizará qué está haciendo el ritmo del corazón y si necesita una descarga eléctrica para ponerlo en marcha”, dijo.

Los DEA se compraron utilizando fondos del acuerdo sobre opioides aprobados por el Ayuntamiento de Huntsville.