Policía de Perú captura en Trujillo a hombre buscado en España por agresión sexual a una menor

15 de abril de 2026 – Lima – EFE.

La Policía Nacional del Perú logró la captura de un ciudadano peruano de setenta y seis años que era intensamente buscado por la justicia de España. El arresto de Evelindo López Díaz se produjo en la zona norte del territorio peruano gracias a una orden de captura internacional emitida mediante una alerta roja. El detenido enfrenta cargos graves relacionados con agresiones sexuales cometidas contra una menor de edad en la ciudad de Madrid durante un periodo que abarcó varios años.

La intervención policial fue ejecutada por agentes especializados de la Interpol en conjunto con la División de Investigación de Alta Tecnología en la región de La Libertad. El operativo tuvo lugar específicamente en el distrito de Víctor Larco situado en la ciudad de Trujillo donde el sujeto intentaba evadir la justicia. La captura representa un éxito en la cooperación internacional entre las fuerzas de seguridad de Perú y España para localizar a prófugos de alta peligrosidad.

De acuerdo con los reportes oficiales el individuo llevaba una vida de bajo perfil y utilizaba una vivienda distinta a la suya como fachada para evitar ser identificado por los investigadores. Sin embargo una labor de inteligencia detallada permitió a las autoridades rastrear sus movimientos y confirmar su ubicación real. Este tipo de estrategias de ocultamiento son comunes en personas que tienen deudas pendientes con la ley y buscan refugio en sus países de origen.

El historial delictivo de López Díaz indica que los hechos por los cuales se le persigue ocurrieron de manera continuada entre los años dos mil doce y dos mil dieciocho. Las autoridades españolas habían recopilado pruebas suficientes sobre los abusos cometidos contra su propia nieta lo que derivó en una sentencia condenatoria previa. El caso ha generado una gran indignación debido al vínculo familiar y la vulnerabilidad de la víctima involucrada en los delitos mencionados.

Actualmente el detenido ya posee una sentencia firme en el país europeo que establece una pena privativa de libertad superior a los once años. Tras su arresto en Trujillo las instituciones correspondientes han iniciado los trámites administrativos necesarios para cumplir con el mandato judicial. Se espera que en el transcurso de los próximos días se concrete su entrega oficial a las autoridades madrileñas para que cumpla con la condena impuesta por los tribunales españoles.

Este operativo refuerza el compromiso de las autoridades peruanas en la lucha contra la impunidad en delitos de violencia sexual y protección a la infancia. La extradición de este ciudadano permitirá que se haga justicia por los actos cometidos fuera de las fronteras nacionales bajo los convenios internacionales vigentes. La seguridad ciudadana y la vigilancia en las regiones costeras del país continúan siendo una prioridad para detectar a delincuentes con requisitorias internacionales activas.