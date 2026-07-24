Policía fuera de servicio salva a joven tras tiro accidental

Qué pasó: El oficial Jeffrey Finley aplicó un torniquete improvisado a Elijah Young, un joven de 18 años que se disparó por accidente en la pierna.

El oficial Jeffrey Finley aplicó un torniquete improvisado a Elijah Young, un joven de 18 años que se disparó por accidente en la pierna. Por qué importa: La rápida intervención médica de emergencia evitó una hemorragia fatal en el lugar de los hechos antes de su traslado aéreo.

La rápida intervención médica de emergencia evitó una hemorragia fatal en el lugar de los hechos antes de su traslado aéreo. El dato clave: El agente utilizó un cinturón y un poste de madera roto como molinete improvisado para frenar el sangrado crítico.

Rápida intervención de un policía evita una tragedia en Piedmont

Un adolescente de 18 años, identificado como Elijah Young, sufrió un disparo accidental en la pierna mientras manipulaba su arma de fuego para enseñársela a un amigo. El incidente ocurrió en el estacionamiento de la gasolinera Mapco situada en Piedmont.

El oficial Jeffrey Finley, perteneciente al Departamento de Policía de Anniston, se encontraba en su día libre en el lugar. Al percatarse de la hemorragia de la víctima, extrajo a Young de su camioneta para brindarle primeros auxilios inmediatos sobre el suelo.

Torniquete improvisado y traslado médico de emergencia

Finley utilizó un cinturón obtenido de un testigo y una estaca de jardín partida a la mitad para confeccionar un torniquete con molinete. Esta maniobra logró controlar la pérdida de sangre hasta la llegada de los servicios de urgencia, tras lo cual un helicóptero médico trasladó al herido a un centro hospitalario.

El jefe del Departamento de Policía de Piedmont, Nathan Johnson, confirmó que la investigación ratificó el carácter accidental del suceso. Asimismo, la familia del joven instó a la comunidad a concientizarse sobre el manejo responsable y la seguridad con las armas de fuego.