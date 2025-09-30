Policía Hoover arresta e identifica sospechoso de doble tiroteo en complejo de apartamentos

30 de septiembre de 2025 – HOOVER, Alabama – Agencias.

La Policía de Hoover tiene a un sospechoso bajo custodia, después que dos hombres recibieran disparos en un complejo de apartamentos el 29 de septiembre.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 6 p. m. en el complejo de apartamentos Haven, ubicado en el bloque 2900 de Chace Lake Drive.

Los oficiales informaron que al llegar encontraron a un hombre con un disparo en la pierna y otro en el cuello.

Según la policía, ambos hombres fueron trasladados al hospital de la UAB por médicos de bomberos de Hoover. El hombre con el disparo en el cuello continúa hospitalizado en condición estable.

El sospechoso ha sido identificado como Rahman Hayes.

La policía informa que alrededor de las 12:35 a. m. del martes 30 de septiembre, un agente de patrulla vio a Hayes en la zona de Chace Drive, cerca de Cahaba Cove, e intentó arrestarlo. Los oficiales afirman que Hayes se puso agresivo y mordió a un agente de policía; sin embargo, finalmente fue sometido y llevado a la Cárcel de la Ciudad de Hoover.

Según la policía, Hayes enfrenta dos cargos de intento de asesinato, agresión en segundo grado, disparo de arma de fuego contra una vivienda ocupada, dos cargos de disparo de arma de fuego contra un vehículo desocupado y resistencia al arresto.

La policía afirma que se sabe que Hayes vive en el complejo de apartamentos, pero aún están investigando el motivo del tiroteo y su relación con las víctimas.

Hayes será trasladado a la Cárcel del Condado de Jefferson, donde permanecerá detenido bajo una fianza total de $578,000 por todos los cargos.

Se solicita a cualquier persona que tenga más información sobre este caso que se comunique con el Sargento Jerry Edwards al (205) 444-7440.