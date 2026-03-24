Policía revela video del arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio

24 de marzo de 2026 – Farándula – Agencias.

La policía ha publicado las imágenes de la cámara corporal del arresto de Justin Timberlake por conducir en estado de ebriedad en los Hamptons de Nueva York en 2024. La difusión por parte de la Policía de Sag Harbor se produjo después de que el pueblo y los abogados de Timberlake acordaran publicar una versión editada de las grabaciones. Los abogados de la estrella del pop habían demandado previamente para bloquear la difusión del video, afirmando que “devastaría” la privacidad de Timberlake y causaría un “daño severo e irreparable” a su reputación.

Justin Timberlake tuvo dificultades para realizar las pruebas de sobriedad de campo, que requerían caminar en línea recta y mantenerse sobre una pierna, después de que fuera detenido en los Hamptons de Nueva York en 2024 por oficiales de policía que sospechaban que conducía ebrio, según las imágenes de video publicadas el viernes. La estrella del pop les dice a los oficiales en un momento dado: “estas son pruebas realmente difíciles”.

El material, que dura aproximadamente ocho horas, incluye la detención inicial de Timberlake después de que la policía de Sag Harbor dijera que se saltó una señal de alto en el centro del pueblo, se salió de su carril y salió de su BMW con olor a alcohol en junio de aquel año. El cantante de NSYNC convertido en solista y actor les dice a los oficiales que había consumido un martini y que había estado siguiendo a unos amigos de camino a casa en el antiguo pueblo ballenero, que se encuentra entre los pueblos costeros más pudientes de los Hamptons, a unos 160 kilómetros al este de la ciudad de Nueva York.

Cuando un oficial le pregunta por qué está en la ciudad, Timberlake dice: “Estoy en una gira mundial”. “¿Haciendo qué?”, pregunta el oficial. “Es difícil de explicar”, responde Timberlake. Después de tartamudear un poco, añade: “Gira mundial. Soy Justin Timberlake”. El oficial finalmente responde: “¿Usted es Justin Timberlake? ¿Trae su licencia consigo?”.

Timberlake, quien finalmente se declaró culpable de un cargo menor, aparece en el video flanqueado por oficiales que le piden caminar talón a punta en línea recta por la carretera y levantar una pierna. Por momentos se le ve nervioso al escuchar las instrucciones. Se disculpa con los oficiales y les dice que su corazón late con fuerza. “Estoy un poco nervioso”, dice Timberlake en un momento dado. En el asiento trasero de la patrulla, pregunta: “¿Por qué me arrestan?”.

Al llegar a la comisaría, se le informa a Timberlake que será retenido durante la noche, a lo que responde: “¿Voy a estar aquí toda la noche? Ustedes son unos locos, hombre”. Pide al oficial que mantenga la luz encendida en la celda mientras cierran la puerta.

En una declaración conjunta el viernes, los abogados de Timberlake reconocieron que el video “no constituye una invasión injustificada de la privacidad personal” bajo la ley de información pública del estado y aceptaron su divulgación. Timberlake se declaró culpable de conducción con facultades disminuidas en septiembre de 2024. Como parte del acuerdo de culpabilidad que redujo su cargo inicial de delito menor a una infracción de tráfico no penal, aceptó realizar un anuncio de seguridad pública contra los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. También fue sentenciado a una multa de $500, 25 horas de servicio comunitario y una suspensión de 90 días de su licencia de conducir.