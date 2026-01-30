Policía y forense investigan muerte inexplicable de niña en Birmingham

30 de enero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Se ha iniciado una investigación sobre la muerte de una niña de 3 años, tras una publicación en Facebook que circuló este viernes en la que se califica el fallecimiento como inexplicable.

El Departamento de Policía de Birmingham confirmó que están investigando el caso después de ser consultados sobre dicha publicación en redes sociales.

La Oficina del Examinador Médico del Condado de Jefferson confirmó que también están investigando el deceso y que hoy se le realizó una autopsia a la menor. El forense jefe adjunto, Bill Yates, comentó este viernes que no puede confirmar si la muerte es de naturaleza sospechosa; además, señaló que podrían pasar varias semanas antes de que concluyan los resultados de la autopsia.