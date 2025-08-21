Policías del condado de Colbert ayudan a salvar la vida de un bebé de dos semanas

Policías del condado de Colbert ayudan a salvar la vida de un...

21 de agosto de 2025 – COLBERT COUNTY, Alabama – Agencias.

Policías de la Oficina del Sheriff del Condado de Colbert están siendo elogiados como héroes después de ayudar a salvar a un bebé de dos semanas.

Los oficiales fueron llamados a la intersección de las carreteras 43 y 72 en Tuscumbia alrededor de las 4:30 a. m. del jueves para prestar ayuda.

Al llegar, los agentes encontraron a una madre angustiada sosteniendo a su bebé de dos semanas, que no respiraba y mostraba signos de dificultad.

Los policías Luke Truitt, Dakota Harper y Frank Anderson, bajo la dirección de su supervisor, el teniente Michael Terrell, actuaron de inmediato y comenzaron a realizar maniobras para salvar al bebé mientras se dirigían al Hospital Hellen Keller.

La policía de Tuscumbia también ayudó con la escolta al hospital.

El bebé llegó a la sala de emergencias, donde el personal médico pudo brindarle tratamiento.

Se espera que el niño se recupere.

“Estamos sumamente orgullosos de los agentes Truitt, Harper y Anderson por su valentía, profesionalismo y dedicación a la hora de preservar una vida. Sus acciones representan lo mejor de la Oficina del Sheriff del Condado de Colbert”, escribió la Oficina del Sheriff del Condado de Colbert en Facebook.