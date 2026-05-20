Popular club nocturno de Birmingham anuncia su cierre

20 de mayo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un popular club nocturno en Birmingham dice que este próximo fin de semana será su último fin de semana en funcionamiento.

Según una publicación en su página de Facebook, la gerencia dice que Nana Funks cerrará.

Nana Funks es un bar popular en el área de Lakeview de Birmingham. Reabrió bajo una nueva propiedad en marzo de 2023 después de estar cerrado durante un mes. Abrió por primera vez en 2006.

Esta noticia llega después de que la policía de Birmingham investigara un tiroteo que, según dijeron, dejó a dos personas heridas, una de gravedad, la madrugada del domingo 19 de abril.

Después de ese incidente, el Comité de Seguridad Pública del Concejo Municipal de Birmingham discutió sobre el bar en una audiencia a finales de abril.

Carrie White, la gerente general de Nana Funks, habló en la audiencia en representación del negocio.

White le dijo al comité que el incidente se debió a un fallo en la seguridad.

“Fue un evento planificado”, dijo White. “La personó entró por nuestra puerta principal y no fue revisada minuciosamente ni se le pasó el detector de metales”.

Añadió que el negocio tomó medidas inmediatas después del incidente.

“Tenemos un gran plan de seguridad, y fue una falla de nuestra seguridad en ese momento, y desde entonces han sido despedidos de sus trabajos. Y hemos contratado a un equipo de seguridad completamente nuevo”.

La policía también estuvo en la audiencia. Detallaron un historial de llamadas al negocio durante el último año.

“En los últimos seis meses, hemos tenido siete llamadas por causas diversas, dos agresiones y dos llamadas por alteración del orden público”, detalló un detective de la policía de Birmingham. “In los últimos 12 meses, tuvimos alrededor de 10 llamadas por robo, tres por alteración del orden público, una llamada por armas y seis llamadas por causas diversas”.

Esos números anteriores incluían este tiroteo reciente.

Después de la discusión, el Comité de Seguridad Pública votó a favor de enviar el caso al pleno del Concejo Municipal de Birmingham para considerar la revocación de su licencia para operar.