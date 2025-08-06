Popular restaurante de comida rápida informal del área de Birmingham abrirá una sucursal en Hoover

Popular restaurante de comida rápida informal del área de Birmingham abrirá una...

6 de agosto de 2025 – Hoover, Alabama – Agencias.

Urban Cookhouse abrirá otra sucursal en el área metropolitana de Birmingham.

El restaurante de comida rápida e informal ocupará un espacio de 3,200 pies cuadrados en el Stadium Trace Village de Hoover.

El propietario, David Snyder, dijo que la fecha de apertura se anunciará más adelante.

David, junto con su esposa Andrea, fundó Urban Cookhouse —un restaurante con el lema “compra local, come urbano” que se enfoca en carnes ahumadas con leña y productos cultivados en Alabama— en el centro de Homewood en 2011.

La compañía cuenta ahora con 10 sucursales, incluidas Cullman, Tuscaloosa y Huntsville, así como Nashville y una próxima sucursal en el área de Dallas, según el sitio web de la compañía.

Las obras del Stadium Trace Village, de 44 acres y de uso mixto, comenzaron en 2018. El centro comercial de 33,625 pies cuadrados de uso mixto, en 5220 Peridot Place, justo al lado de la Interestatal 459, alberga varios restaurantes y tiendas.

Los planes para una segunda fase se anunciaron a principios de este año.