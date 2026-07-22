Precios de autos usados eléctricos suben en el mercado

Qué pasó : Los autos eléctricos de segunda mano registraron un alza del 7,4 % interanual en junio, acumulando tres meses de subidas.

: Los autos eléctricos de segunda mano registraron un alza del 7,4 % interanual en junio, acumulando tres meses de subidas. Por qué importa : La tendencia contrasta con el mercado automotriz general, donde los precios promedio bajaron un 1,3 % a 32.395 dólares.

: La tendencia contrasta con el mercado automotriz general, donde los precios promedio bajaron un 1,3 % a 32.395 dólares. El dato clave: El Tesla Model X lideró las alzas comerciales con un incremento del 17,5 %, sumando unos 9.066 dólares a su costo de venta.

Aumento en el valor comercial de vehículos eléctricos usados

Un estudio reciente de iSeeCars reveló un giro significativo en el sector automotriz. La cotización de los seminuevos eléctricos subió un 7,4 % interanual en junio, acumulando tres períodos en ascenso. En cambio, el promedio general del mercado bajó a 32.395 dólares.

La alta demanda de modelos sustentables en toda la nación ha impulsado el precio de la marca Tesla, la cual domina el ranking de valorización. El modelo Tesla Model X encabeza los aumentos, seguido por automóviles como el BMW X2 y el MINI Countryman.

Caída de costos en autos de lujo e híbridos de ocasión

En el lado opuesto de la industria, las mayores bajas afectaron a modelos de lujo e híbridos. El Lincoln Corsair híbrido encabezó la devaluación con un descenso del 14,7 %, mientras que unidades como el Porsche 911 cayeron más de 9.000 dólares.

Ningún auto 100 % eléctrico figuró entre los 20 modelos con mayores caídas. Analistas atribuyen esta racha alcista al alza del combustible tradicional, recomendando calcular el costo total de energía y mantenimiento antes de comprar.