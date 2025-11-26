Precios de los comestibles para el Día de Acción de Gracias ligeramente más bajos este año

Precios de los comestibles para el Día de Acción de Gracias ligeramente...

26 de noviembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El costo de la cena de Acción de Gracias ha bajado ligeramente con respecto al año pasado, según un estudio anual de la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas (American Farm Bureau Federation). Sin embargo, ¿significa esto que la gente está gastando menos dinero?

Los compradores afirman que los precios de los comestibles siguen siendo demasiado altos para su gusto. Si bien algunos alimentos para el Día de Acción de Gracias pueden ser más baratos este año, en general, los precios aún no han bajado a los que tenían antes del máximo histórico de 2022.

Los estacionamientos de los supermercados estaban llenos el miércoles por la tarde, mientras la gente terminaba sus compras de última hora para el Día de Acción de Gracias.

“Ha estado repleto, pero es genial porque todos están muy contentos con las fiestas”, dijo Howie Latham.

Los comestibles para el Día de Acción de Gracias de este año cuestan un 5% menos que el año pasado, según la investigación anual de la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas (American Farm Bureau Federation).

La semana previa al Día de Acción de Gracias, voluntarios de los 50 estados visitan tiendas locales para consultar los precios de los artículos de la cena tradicional: pavo, arándanos rojos, batatas, relleno y pastel de calabaza. El precio del pavo es el más bajo desde el año 2000, pero las guarniciones pesan mucho en la factura.

“A veces uno simplemente quiere lo que quiere”, dijo Steve Higginbotham, comprando en un Piggly Wiggly de la zona. “La semana pasada hice un pastel de calabaza solo porque me apetecía. Y así lo hice. Cualquier pastel o tarta no es barato de hacer. Requiere muchos ingredientes”.

Una forma de mantener los precios bajos si se organizan reuniones familiares grandes es organizar una comida compartida: ¡que todos traigan algo! O, si se alimenta a menos de diez personas, en lugar de comprar un pavo entero, considere comprar solo una pechuga o muslos de pavo para ahorrar dinero.