Presentan proyecto de ley para regular tiempo de niños frente a pantallas

22 de diciembre de 2025 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

Una legisladora del estado de Alabama ha presentado un proyecto de ley que busca analizar de cerca el uso de pantallas en el aprendizaje de los estudiantes más jóvenes del estado.

El proyecto de ley exigiría a varios departamentos estatales de Alabama establecer e implementar pautas sobre el tiempo de pantalla para niños en guarderías, preescolar y jardín de infantes.

“Lo que le sucede a un niño en esos primeros años importa para toda la vida”, afirmó la representante Jeana Ross (republicana por Guntersville).

Ross, educadora jubilada, señaló que su Proyecto de Ley de la Cámara 78 (HB 78) trata de establecer un estándar estatal sobre el uso apropiado de las pantallas para niños que se encuentran en pleno desarrollo cerebral.

“No se trata de restricciones o prohibiciones; se trata de concientización, incluso para los maestros. Ellos quieren enseñar de la mejor manera, haciendo lo que sea mejor para los niños”, comentó.

La propuesta solicita al Departamento de Educación de la Primera Infancia de Alabama que establezca estas pautas, dependiendo de la edad del niño. El proyecto también estipula que las directrices deben estar a disposición de los padres y tutores.

“Se trata de brindar otras oportunidades y actividades que los niños puedan realizar y que sean más significativas para su aprendizaje”, dijo Ross.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el tiempo de pantalla para niños menores de dos años debe evitarse a toda costa; para niños de dos a cinco años, debe limitarse a una hora por día escolar. El CDC recomienda introducir contenido educativo por un máximo de 30 minutos al día bajo supervisión.

“Nuestra economía, nuestra fuerza laboral, todo depende de lo que le pase a ese niño en esos primeros cinco años”, aseguró Ross. “Trabajando juntos, crearemos una forma más sólida de asegurar que las pantallas se apliquen o utilicen adecuadamente para cada grupo de edad”.

De ser aprobado, el proyecto de ley entraría en vigor a principios de 2027.

Hasta el momento, los legisladores han presentado más de 130 proyectos de ley entre ambas cámaras antes de la sesión legislativa, que comienza el 13 de enero.