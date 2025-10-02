Preso de Lauderdale acusado por exhibicionismo a enfermera

2 de octubre de 2025 – FLORENCE, Alabama – Agencias.

Un hombre acusado de agredir a dos ancianas durante un allanamiento, enfrenta nuevos cargos tras un incidente que involucró a una enfermera en la Cárcel del Condado de Lauderdale.

Michael Kirkland enfrenta ahora cargos de exposición indecente.

Documentos judiciales recientemente disponibles indican que la enfermera estaba administrando medicamentos a los reclusos, cuando se giró y vio a Kirkland mirándola fijamente mientras se exhibía y se tocaba.

Kirkland se encuentra en prisión a la espera de juicio por una serie de cargos, incluyendo intento de asesinato y sodomía, derivados de una invación violenta a domicilio en 2024.

Se encuentra detenido sin derecho a fianza.