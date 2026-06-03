Presos en Ecuador sufren crisis por tuberculosis

Familias denuncian muertes de reos por tuberculosis y desnutrición extrema.

El aislamiento en los penales impide conocer el estado real de los internos.

Estiman que al menos siete prisioneros fallecieron en la Penitenciaría del Litoral.

Denuncian muertes y falta de atención médica en prisiones

Una organización civil encabezó protestas frente a las oficinas penitenciarias en Quito. Los colectivos denuncian una severa crisis sanitaria que afecta la dignidad humana en Latinoamérica.

Las familias enfrentan bloqueos informativos que les impiden saber si sus parientes están vivos. Las mayores alertas por contagios se concentran en la Penitenciaría del Litoral.

Aislamiento en cárceles y falta de reportes oficiales

La restricción de visitas golpea a los recintos de Esmeraldas, Machala y la prisión del Encuentro. Por el aislamiento, varios parientes hallaron los cuerpos de los internos directamente en las morgues estatales.

La falta de comunicación también afecta a reclusos extranjeros sin notificaciones consulares oportunas. Esto provoca que muchos cadáveres terminen sepultados en fosas comunes al no ser reclamados.