Primarias en Estados Unidos marcan giros en varios estados

Qué pasó : La jornada de elecciones primarias en Estados Unidos dejó resultados clave y sorpresas en Florida, Alaska y Wyoming.

: La jornada de elecciones primarias en dejó resultados clave y sorpresas en Florida, Alaska y Wyoming. Por qué importa : Los comicios perfilan la disputa entre fuerzas políticas de cara a las elecciones generales de noviembre.

: Los comicios perfilan la disputa entre fuerzas políticas de cara a las elecciones generales de noviembre. El dato clave: En Alaska, Mary Peltola lideró el escrutinio inicial con el 48 % de los sufragios frente al actual senador Dan Sullivan.

Sorpresas en Florida y avance del movimiento MAGA

La contienda en Florida reflejó movimientos clave en el panorama electoral. La socialista democrática Angie Nixon logró imponerse ante Alex Vindman, mientras que el periodista Ryan Elijah derrotó al congresista republicano Cory Mills en el distrito siete tras controversias éticas.

El mandatario confirmó en Truth Social que intentó retirar a Mills antes del proceso. Con esta victoria, Elijah avanzará a las elecciones generales de noviembre para competir directamente contra el candidato demócrata Bale Dalton.

Disputas abiertas en Alaska y la hegemonía en Wyoming

En las primarias abiertas para el Senado en Alaska, Mary Peltola encabeza el recuento frente al senador Dan Sullivan. El proceso no partidista permitirá que los cuatro candidatos más votados compitan en el proceso legislativo de otoño.

En Wyoming, el liderazgo conservador consolidó a Harriet Hageman para el Senado y a Chuck Gray para la Cámara de Representantes. Sin embargo, la candidata a la gobernación Megan Degenfelder cayó ante el senador territorial Eric Barlow.