Primer camión de carga totalmente autónomo completa entrega comercial en Texas

7 de mayo de 2026 – Texas – Agencias.

Un gran camión de carga completó recientemente un viaje de 230 millas entre las ciudades de Houston y Dallas, en Texas, marcando un hito al operar sin ninguna persona a bordo. A diferencia de otras pruebas controladas, este trayecto se realizó de noche, cumpliendo con el horario real de un cliente y utilizando la infraestructura de carga habitual. La empresa responsable, Bot Auto, confirmó que el vehículo operó de manera totalmente autónoma, sin conductores de seguridad ni operadores remotos interviniendo en el proceso.

El éxito de esta operación radica en que se trató de un servicio comercial real y no de un simple proyecto de investigación. El flete fue gestionado a través de una de las principales corredurías de transporte de Estados Unidos, lo que permitió generar ingresos bajo las mismas condiciones de precio y logística que cualquier otro camión conducido por humanos. Según los directivos de la compañía, el sistema está diseñado para que el vehículo tome sus propias decisiones de seguridad sin depender de la supervisión constante de un operador externo.

En cuanto a la seguridad, el diseño del camión le permite actuar de forma conservadora ante situaciones inesperadas o extremas. Si el sistema detecta que se encuentra fuera de sus límites operativos, el vehículo reduce la velocidad y busca un estado seguro de manera automática. La premisa fundamental es que el camión sea responsable de su propia integridad durante el primer minuto de cualquier incidente, permitiendo que el apoyo humano intervenga únicamente cuando el vehículo ya se encuentre detenido o en una posición controlada.

Este avance fue precedido por un riguroso proceso de validación que incluyó millones de millas en simulaciones y pruebas extensas con conductores de seguridad en entornos reales. La empresa no retiró al personal humano hasta que el sistema demostró un desempeño igual o superior al de un conductor profesional. Además, la operación fue posible gracias a la legislación de Texas, que en 2025 estableció un programa formal de autorización para vehículos comerciales autónomos, cumpliendo con todos los estándares de confiabilidad exigidos.

Desde el punto de vista económico, este modelo de transporte promete transformar la industria al reducir drásticamente los costos operativos. El viaje reportado tuvo un costo inferior a los dos dólares por milla, una cifra altamente competitiva frente al transporte tradicional. La empresa sostiene que, a medida que la red se expanda a otras rutas de alto volumen, como San Antonio, los costos fijos de la tecnología se diluirán, permitiendo una mayor eficiencia y una reducción potencial en los precios de envío para el consumidor final.

Aunque este logro sugiere que la conducción autónoma ha superado su fase de prototipo, los expertos señalan que el verdadero reto será la escalabilidad y la gestión del impacto en la fuerza laboral. Mientras los defensores destacan la reducción de errores humanos y la fatiga, los críticos esperan ver datos de seguridad a largo plazo antes de una implementación masiva. Por ahora, el éxito de esta ruta entre Houston y Dallas demuestra que el transporte de carga sin humanos es una realidad técnica y comercial que busca consolidarse en las carreteras estadounidenses.