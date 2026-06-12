Prisión en Alabama para colombianos por tráfico de cocaína

Dos ciudadanos de origen colombiano recibieron una condena federal de prisión tras ser capturados con un cargamento de narcóticos.

La detención inicial se logró gracias al patrullaje preventivo de las fuerzas del orden locales en una gasolinera.

El operativo en las autopistas interestatales permitió el decomiso definitivo de 21 kilogramos de cocaína compactada.

Sentencia federal contra traficantes de droga en el estado

Un juez federal dictó una sentencia de 57 meses de prisión para Johan Leandro Zapata-Valencia y Christian Yesid Lugo-Beltran, ambos de 26 años. Los dos implicados se declararon culpables del delito de posesión con la intención de distribuir sustancias ilícitas en el territorio.

El dictamen judicial responde al esfuerzo coordinado de las agencias de seguridad para frenar el flujo de narcóticos en Alabama. El fiscal federal Phillip W. Williams Jr. destacó el trabajo policial para retirar grandes cargamentos de las vías públicas. Las investigaciones contaron con el respaldo directo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Patrullaje en Calera y detención en la Interestatal 65

Los hechos delictivos comenzaron a esclarecerse cuando un oficial del Departamento de Policía de Calera detectó conductas sospechosas en una gasolinera. Al notar la presencia de la unidad policial, los individuos se retiraron del establecimiento sin cargar combustible hacia otro comercio cercano.

Momentos después, se efectuó una parada de tráfico sobre la Interestatal 65 debido a una falla en la luz de la matrícula. Al constatarse que ninguno poseía licencia de conducir, se ejecutó un registro del vehículo que descubrió 21 ladrillos de cocaína ocultos bajo una manta.